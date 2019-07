Bedauert seinen DM-Ausfall: Jannik Seelhöfer ( rechts). Foto: imago images/Zink

Melle. Die Teilnahme an der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft an diesem Wochenende in Berlin wäre die Krönung einer starken Saison des Leichtathleten Jannik Seelhöfer vom SC Melle gewesen. Doch mit Problemen im linken Oberschenkel musste der 22-Jährige nun den Start über 300 Meter Hindernis absagen.