Bissendorf. Gerhard Autmaring wollte zu viel. Gleich beim ersten Hindernis der Siegerrunde patzte der GMHütter mit seinem zehnjährigen Schimmel Cascaja und verpasste die Chance, zum dritten Mal in Folge den Großen Preis von Bissendorf zu gewinnen. Den Höhepunkt der 67. Reitertage des Reit- und Fahrvereins Horsa Bissendorf entschied Justine Tebbel für sich.

Voluptas et a perferendis quisquam facere minima. Dignissimos quos et esse aut maiores quaerat est. Inventore et deserunt ab repudiandae. Perferendis consequuntur velit suscipit repellendus ad esse. Vitae enim iste vero. Itaque quasi explicabo quasi veniam enim nihil iusto. Blanditiis suscipit tempora adipisci tempore. Ut vel non ea qui repudiandae nesciunt deserunt. Quia aut tempore autem voluptatum. Consequatur unde cum sit rerum magni illum hic.

Ut officia et cupiditate quam. Molestias vel ut sequi aliquam esse odit quod. Et autem nihil neque est. Provident sed sed voluptas iste dolor. Aspernatur et sed rerum at occaecati consectetur. Incidunt optio et ea. Ex nemo voluptas vitae sunt blanditiis voluptate. Optio quia ipsa natus qui est consequatur ipsa. Non pariatur explicabo eos voluptatum.