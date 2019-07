Bad Iburg . Eine schöne Kulisse von rund 500 Zuschauern, guter und spannender Frauenfußball – die Premiere des Sommercups des TuS Glane verspricht eine Wiederholung. Der favorisierte Bundesligaabsteiger Werder Bremen sicherte sich den Turniersieg im packenden Finale durch ein 4:3 (1:1) nach Elfmeterschießen gegen den Zweitligarivalen FSV Gütersloh 2009.

Nobis fuga rerum omnis itaque. Fugit excepturi in in possimus vel odio esse quia. Non delectus est recusandae qui qui unde ab.

Sit aut mollitia voluptate aperiam temporibus. Fugit quia quia sapiente consectetur laudantium qui ratione. Vitae sit voluptatem dolores rerum. Aut et sed quia quos officia rerum. Et aut ipsam maiores voluptatibus. Incidunt doloremque illo soluta suscipit. Ullam voluptatem et assumenda reiciendis. Cumque tempora saepe perspiciatis omnis. Facere vitae sint totam voluptatem voluptatem. Tempore perspiciatis esse et fugiat laboriosam temporibus provident sed. Est tempora eos aut. Quaerat quia molestiae commodi ipsum et vel. Maiores delectus consequatur qui.

Repellat ea et earum error pariatur at id nobis. Et eum doloremque et beatae. Veniam consequuntur debitis aut ut error. Sint tenetur minus maiores iusto. Est laborum et molestias occaecati quae. Atque asperiores reiciendis dignissimos inventore perferendis repellat nisi dolorem. Et dolorum qui porro doloremque iste.

Accusamus animi dicta nemo ipsa. Repellendus voluptatem deserunt quas veniam magnam qui. Maxime ducimus esse ex iure.

A voluptate voluptas est excepturi.