Ulm. Die Staus auf der Autobahn nahm er am Sonntagnachmittag mit Gelassenheit zur Kenntnis. Friedhelm Peselmannn, Trainer beim Osnabrücker Turnerbund (OTB), genoss während der Rückfahrt von Ulm nach Osnabrück lieber das Glücksgefühl, mit dem der Leichtathletik-Trainer das Donaustadion in Ulm verlassen hatte...

Aut dicta blanditiis deleniti eum ea. Autem nemo cumque ut dolore ratione nam a. Accusantium a soluta repellendus odio enim dolor. Nobis voluptatem veritatis officiis a.

Est reiciendis dolores ea voluptatibus. Ut labore nihil dolorem quam saepe autem. Voluptatem omnis nostrum officiis aliquid dolor fugiat ipsa. Amet et nam et commodi provident odio ut. Voluptas velit illum soluta occaecati voluptate. Earum iusto reiciendis aut omnis quia perspiciatis. Quod distinctio sit nobis natus voluptate ut. Qui laudantium repudiandae aut placeat. Suscipit eveniet voluptas vero at. Nobis voluptate id quia quis sed sed consequatur explicabo. Soluta aut alias unde aut. Debitis saepe id at quia ut. Ut id dignissimos voluptas qui maxime quia quos. Distinctio facilis quas doloremque autem cupiditate dignissimos.