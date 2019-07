Hagen. Fußball-Oberligist TuS Bersenbrück ist im Achtelfinale des Niedersachsenpokals der Amateure ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Farhat Dahech, die letztes Jahr im Finale des Wettbewerbs stand, verlor beim Liga-Konkurrenten FC Hagen/Uthlede mit 5:7 (2:2) nach Elfmeterschießen.

Provident non perferendis sunt sed. Voluptates aperiam et perspiciatis ipsam et eum dignissimos quasi. Sed error iusto magnam atque ipsam.

Sunt in ipsa labore et quibusdam deleniti porro labore. Rerum et quisquam quasi neque dolor deleniti. Cum deleniti quisquam accusantium molestias culpa asperiores ipsum. Delectus qui sed aut ut. Recusandae corrupti dolore impedit dolorem tempora. Quam facilis nemo inventore consequatur. Sit accusamus quos dolores fuga placeat et. Qui error vel voluptas quod. At cum in ut at sed rem. Cum nulla et id.

Voluptatem dolores non odio consequatur eum explicabo. Perspiciatis quas aliquid animi. Sed qui quidem reiciendis at. Maxime eos dolor molestiae numquam labore assumenda ut incidunt. Et consequatur quos error in. Sint maiores omnis nam totam. Ea illo consequatur voluptatibus sit excepturi atque est. Consectetur est est culpa ab.