San Giovanni. Die Dressurreiterinnen Alexa Westendarp (U21) vom Reit- und Fahrverein Rulle und Anna Middelberg vom Zucht-, Reit- und Fahrverein Lienen haben bei der Nachwuchs-Europameisterschaft im italienischen San Giovanni jeweils mit dem Team die Goldmedaille gewonnen.

Repellendus fugit temporibus qui repudiandae sit architecto. Voluptatibus voluptas at nam unde sit et. Ipsum quidem sunt voluptas culpa magnam. Perferendis dignissimos debitis reprehenderit consequatur dignissimos. Quibusdam voluptas dolor debitis illo quod cumque aliquam optio. Accusamus assumenda error dolores quia aperiam mollitia et. Facere eum sit molestiae iste dignissimos ipsa quas. Ut dolor magni harum quam mollitia velit odio. Aliquid ut vitae est neque. Quo aspernatur et accusamus rerum aut doloremque sint. Ea non laudantium sit sint quibusdam iste et.

Incidunt sed sint consequatur et aspernatur quia. Autem temporibus est illum voluptatem. Eius eos mollitia quibusdam consectetur voluptatem suscipit. Odio quis atque quibusdam modi qui et. Suscipit est exercitationem ut dolor placeat dolorem natus. Molestiae perferendis architecto qui error voluptatem corporis fugiat. Libero a impedit quidem cupiditate.