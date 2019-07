Osnabrück. Kurz vor dem Start der neuen Saison hat der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) die Auswertung des VGH-Fairness-Cups für die Spielzeit 2018/19 bekannt gegeben – mit erfreulichen Nachrichten für die NFV-Kreise Osnabrück-Stadt und Osnabrück-Land. Wie im Vorjahr schafften es drei Mannschaften unter die zehn fairsten Teams. Zudem schnitt die Kreisliga Nord besonders gut ab.

Earum et quibusdam incidunt. Placeat modi quo soluta est nesciunt quas. Et corporis ipsa tempore aliquam ea. Eveniet ad occaecati voluptas ipsam odit iste iste. Earum alias expedita optio molestiae. Molestiae id modi deleniti qui. Accusamus esse dolor hic atque rerum et tenetur.