Osnabrück. Gleich zwei Norddeutsche Meisterschaften in der Altersklasse U18 feierte Jordan Gordon vom Osnabrücker TB im Erika-Fisch-Stadion im Sportpark Hannover.

Eine Einzelmedaille bejubelte Gordon über 400 Meter Hürden. In 54,42 Sekunden siegte er mit knapp zweieinhalb Sekunden Vorsprung auf den zweiten Rang. Als Dritter der deutschen Jahresbestenliste (54,0 Sekunden) nimmt Gordon am kommenden Wochenende bei der U-20-DM in Ulm eine Einzelmedaille in Angriff.

Mit seinen Staffelkameraden Tom Spierenburg, Jafia Lehmann und seinem Bruder Jason Gordon gewann Jordan Gordon zudem über 4x100 Meter. In 44,45 Sekunden war das Quartett nach starken Wechseln 19 Hunderstelsekunden schneller als der Hamburger SV, der mit einer besseren Qualifikationszeit ins Rennen gegangen war. Die favorisierte SG Suhr/Ettenbüttel/Oldenburg gab nach dem verpatzten ersten Wechsel auf.

Eine zweite Medaille gewann auch Spierenburg als Dritter im Dreisprung mit 13,22 Metern. Eine persönliche Bestzeit feierte Jason Gordon als Siebter über 400 Meter in 53,44 Sekunden. Fünfter über 400 Meter Hürden wurde Dominik Köpke in 56,97 Sekunden.

Bei den Männern wurde Marvin Dierker von der LG Osnabrück Zweiter über 3000 Meter Hindernis in 9:35,66 Minuten. Die erhoffte DM-Norm (9:08 Minuten) verpasste Dierker, der über 1500 Meter in 3:57,99 Minuten auf Rang sechs landete. Überraschender Dritter wurde sein Vereinskamerad Philipp Lauenstein in 10:20,46 Minuten. Platz sechs über 400 Meter der Frauen erreichte Marie Zepter (LGO) in 59,16 Sekunden. Über 800 Meter wurde sie in 2:19,21 Minuten Neunte. Als Zehnter über 1500 Meter (4:10,08 Minuten) und 22. über 800 Meter (2:00,75) bei den Männern drängte sich Nils Huhtakangas für die 3x1000-Meter-Staffel auf, die am Wochenende bei der U-18/U-20-DM in Ulm eine Medaille will.