Will ins Finale: Dreispringerin Kira Wittmann vom SV Quitt Ankum. Foto: Dirk Gantenberg

Osnabrück/Boras. Die Leichtathletin Kira Wittmann vom SV Quitt Ankum startet in dieser Woche im Dreisprung bei der vom 18. bis zum 21. Juli dauernden U20-Europameisterschaft in Boras. In der Kleinstadt im Südwesten Schwedens hat sich die 18-Jährige ein bestimmtes Ziel gesetzt.