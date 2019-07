Fabian Dammermann, Europameister in der U-23-Langstaffel. Dammermann-Foto

Osnabrück. Als erster in Osnabrück trainierender Leichtathlet hat Fabian Dammermann (LGO) bei der U-23-EM in Gävle (Schweden) mit der deutschen Langstaffel einen Titel bei einer internationalen Großveranstaltung gewonnen. Der Osnabrücker berichtet über seine Erlebnisse am Wochenende.