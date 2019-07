EM-Titel im Lebenslauf: Fabian Dammermann. Foto: Iris Hensel

Osnabrück. Bis 3 Uhr in der Früh hat Fabian Dammermann in der Nacht auf Montag mit dem deutschen U-23-EM-Team seinen Europameistertitel mit der Langstaffel in Gävle (Schweden) gefeiert. „Das Ganze lief natürlich wesentlich gesitteter ab, als wenn es unser Saisonabschluss gewesen wäre“, sagt der Osnabrücker. „Das ändert aber nichts daran, dass es etwas unglaublich Besonderes ist, jetzt einen Europameistertitel in seinem Lebenslauf zu haben.“