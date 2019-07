Osnabrück. Nach dem Gewinn der Silbermedaille für Matthis Westendarp aus Wallenhorst mit der Mannschaft (U18) und nach Team-Bronze für Max Haunhorst aus Hagen (U21) haben die beiden Springreiter bei der Nachwuchs-EM im niederländischen Zuidwolde einen Podestplatz im Einzel verpasst. Unterdessen landete Gesa Staas aus Bramsche vom PSV Löningen-Ehren bei der Nachwuchs-EM der Vielseitigkeitsreiter im niederländischen Maarsbergen bei den Jungen Reitern auf dem vierten Rang.

