Zuidwolde. Der Wallenhorster Springreiter Matthis Westendarp vom Reit- und Fahrverein Rulle hat bei der Nachwuchs-Europameisterschaft im niederländischen Zuidwolde mit der deutschen U18-Mannschaft hinter Spanien die Silbermedaille gewonnen.

