Zuidwolde. Der Wallenhorster Springreiter Matthis Westendarp vom Reit- und Fahrverein Rulle hat bei der Nachwuchs-Europameisterschaft im niederländischen Zuidwolde mit der deutschen U18-Mannschaft hinter Spanien die Silbermedaille gewonnen. Der Hagener Max Haunhorst wurde bei den Jungen Reitern (U21) mit der Mannschaft Dritter.

