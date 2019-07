Osnabrück. Die Fechter des Osnabrücker Sportclubs ziehen zufrieden Bilanz nach einer erfolgreichen Saison. In Niedersachsen sind die OSC-Athleten stark vertreten, aber auch im bundesweiten Vergleich machten Osnabrücker auf sich aufmerksam.

Herausragend war der dritte Platz von Ole Kladde bei der Deutschen Meisterschaft der B-Jugend. Eine Medaille im Einzel auf Bundesebene hatte es für den OSC zuletzt vor vier Jahren für Noë Walter bei den Junioren gegeben. Beachtliche Platzierungen erreichten auch Paul Ollermann und Hendrik Wiese, die in der U17 unter die ersten 30 kamen, sowie Tessa Wietheuper als 35. der U20. „Mit unseren Erfolgen, vor allem dem DM-Bronze von Ole Kladde, sind wir auf der deutschen Fechtlandkarte wieder sichtbarer geworden“, sagt Abteilungsleiter Thomas Müller.



Auf Landesebene holten männliche OSC-Fechter neun von elf möglichen Titeln. In der weiblichen Jugend und bei den Frauen gab es sechs von elf möglichen ersten Plätzen. Belohnt wurden die starken Leistungen mit guten Platzierungen in der deutschen Rangliste. Acht Sportlerinnen und Sportler schafften es unter die besten 64 Deutschlands.

„Mit der sportlichen Entwicklung sind wir sehr zufrieden. Die Erfolge der letzten Saison sind für einen vergleichsweise kleinen Fechtstandort beachtliche Ergebnisse. Das macht Hoffnung und Lust auf mehr“, sagt Müller.

In der kommenden Saison erhalten 15 Degenfechter des OSC einen der insgesamt 60 Plätze im Landeskader – so viele wie kein anderer niedersächsischer Verein. Auf Platz zwei folgt der MTV Braunschweig mit neun Kaderathleten. Gedulden muss sich noch Femke Bücker. Sie gehörte in der vergangenen Saison dem Bundeskader an. Für die neue Saison steht die Nominierung des Deutschen Fechterbundes allerdings noch aus.