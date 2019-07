Osnabrück. Die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Frauen mit Lena Knippelmeyer und Techniker Dennis Nohl (beide RSC Osnabrück) hat sich bei der Europameisterschaft in Rotterdam (Niederlande) vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert – und gleichzeitig das Ticket für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio gelöst.

Beim 59:17 zum Auftakt gegen die Türkei spielte Knippelmeyer 12:47 Minuten und erzielte ebenso wie beim folgenden 69:31 über Frankreich in 10:02 Minuten vier Punkte. Beim 64:43 über Spanien, das den vorzeitigen Halbfinal-Einzug und das Paralympics-Ticket bedeutete, kam die 29-Jährige eine knappe Minute zum Einsatz und blieb punktlos. „Es ist eine große Erleichterung, dass wir dieses Ziel bereits so früh im Turnier erreicht haben“, sagt sie. „Mit dem gesicherten Halbfinale ist nun eine Medaille unser Ziel. Das Halbfinale und gegebenenfalls auch das Finale möchte man natürlich ungern verlieren.“



Am Mittwoch ab 18.15 Uhr trifft die deutsche Mannschaft im Duell auf den Weltmeister und Turnierfavoriten Niederlande. Nach dem Vorrundenabschluss mit dem fünften Spiel am fünften Tag am Donnerstag gegen Großbritannien (16 Uhr) geht es am Samstag mit den Halbfinals und am Sonntag mit den finalen Platzierungsspielen weiter.

Auf der Youtube-Seite von Basketball Experience NL sind die EM-Spiele live zu verfolgen.