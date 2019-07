Titelverteidiger Petit will beim Osnabrücker Bergrennen Rekord verbessern CC-Editor öffnen

Sebastian Petit blieb beim Osnabrücker ADAC Bergrennen 2018 unter dem alten Streckenrekord. Foto: Philipp Hülsmann

Osnabrück. Mit großen Schritten nähert sich das 52. Int. Osnabrücker ADAC Bergrennen. Am 3. und 4. August trifft sich die Motorsportelite am Uphöfener Berg in Hilter-Borgloh. Mit dabei ist dann auch wieder Sébastien Petit. Wobei die Teilnahme des Titelverteidigers und Streckenrekordhalters alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist.