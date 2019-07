Georgsmarienhütte. Die Hockeymänner des HC Georgsmarienhütte haben am letzten Spieltag den Aufstieg in die Oberliga perfekt gemacht. Der HCG gewann gegen die Dortmunder HG klar mit 6:0 und war dann auf Schützenhilfe aus Münster angewiesen.

"Es ist sehr spät geworden", sagt HC-Trainer Michael Burmeister, wenn er an den Spieltag und die anschließende Aufstiegsparty denkt. Aus gutem Grund: Mit einem 6:0-Sieg gegen die Dortmunder HG gelang dem HC GMHütte der zuvor kaum noch für möglich gehaltene Aufstieg in die Oberliga. Und das auch nur, weil eben gleichzeitig der THC Münster II den direkten Aufstiegskonkurrenten und bisherigen Tabellenführer HC GW Wuppertal mit 4:2 schlug.

Am Saisonende stehen nun 27 Punkte und 38:21 Tore und damit der eine entscheidende Punkt Vorsprung vor den Wuppertalern. "Es war ja nicht selbstverständlich, dass wir das schaffen", sagt Burmeister. Der Aufstieg sei zwar das Ziel der Mannschaft gewesen, aber gerade zu Beginn der Rückrunde hatte der Trainer es eigentlich schon verworfen, weil Vorbereitungsspiele ausfielen und das Team in der Folge die ersten Spiele verlor.Die Konstellation hatte so vor dem letzten Spieltag ziemlich deutlich gegen die GMHütter gesprochen.

Umkämpfter Sieg

In einem teilweise stark kampfbetonten Spiel setzten sich die HCG-Männer dann aber deutlich durch. Gerade die zweite Halbzeit war laut Burmeister sehr von Zweikämpfen geprägt. Der Grund: "Wir haben gesagt, wir kämpfen um jeden Ball. Und das haben wir auch gemacht."



Etwa 100 Zuschauer sahen das finale Aufstiegsspiel. "Ich habe am Freitag gesagt: Wenn wir in den ersten fünf Minuten das 1:0 schießen, haben wir eine gute Chance", erinnert sich Burmeister. Schon in der zweiten Spielminute bejubelte der HCG den Führungstreffer durch Philipp Wall. Das 2:0 leitete Wall ein, indem er einen Fehler der Dortmunder Abwehr in Höhe der Mittellinie zu einem Alleingang nutzte und den mitgelaufenen Cagdas Yeleser bediente.

Nach der Pause knüpfte das Team an die gute Leistung an und kam in der 36. Spielminute zum vorentscheidenden 3:0. Torschütze war erneut Philipp Wall. Zwei Konter schlossen Jannis Gervelmeyer und erneut der überragende Wall binnen zwei Spielminuten zum 5:0 ab. Den Schlusspunkt der Partie setzte Henric Holtman mit einem feinen Solo auf der rechten Seite eine Minute vor Spielende.

"Ich hätte getippt, dass wir 2:1 gewinnen, doch ich hätte nie gedacht, dass wir das Spiel so hoch gewinnen", sagt Burmeister und ergänzt: "Es lief genau so, wie wir es an den beiden Trainingstagen zuvor geplant haben."

Während des Spiels hatte sich der Trainer übrigens ausschließlich auf die Partie gegen Dortmund konzentriert und sich nicht informiert, wie es derweil in Münster steht. "Ich wollte während des Spiels nichts wissen", sagt er. "Den Stress wollte ich nicht haben." Stattdessen hat die Mannschaft gemeinsam mit ihrem ehemaligen Mitspieler Zafer Kir, der jetzt in der Bundesliga beim HTHC in Hamburg spielt, nach dem Sieg einen Kreis auf dem Platz gebildet.

Kir hatte den Kontakt nach Münster und gemeinsam hat das Team schließlich erfahren, dass es aufsteigt. Der Rest war unbändiger Jubel.

Trainer Burmeister ist stolz auf seine Mannschaft und den Verlauf der Saison. Das 6:0 ist der höchste Sieg, der dem HC Georgsmarienhütte in dieser Spielzeit gelang. Bei Heimspielen blieb das Team ungeschlagen und gewann außerdem die letzten drei Saisonspiele. "Und gerade am Sonntag war das eine absolut überragende Mannschaft", sagt Burmeister, der sich nun mit seinen Spielern und den Fans des HCG auf das "Abenteuer Oberliga" freut.