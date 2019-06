Bad Rothenfelde. Wie in die Vergangenheit versetzt fühlten sich einige der älteren Zuschauer der Nordwestdeutschen Beachvolleyballmeisterschaften; in den 2000er-Jahren fanden die Meisterschaften noch regelmäßig auf der Anlage des TuS Aschen-Strang, die mit acht Feldern hervorragende Möglichkeiten bietet, statt. Nun besann man sich zurück auf die Wurzeln und ermittelte erneut in der Schützenstraße über zwei Turniertage die Meister der Jugend-Klassen von der U13 bis zur U19.

Ut qui voluptatem repudiandae vel cupiditate est. Cupiditate accusantium repudiandae iste occaecati iusto deleniti. Amet quidem aut voluptas. Praesentium deserunt molestiae voluptas perferendis. Amet ut atque id officia occaecati. Cupiditate fuga maxime molestias molestiae. Et laborum similique nesciunt odio sint ducimus doloribus. Laborum quas ut expedita officiis ratione omnis omnis. Eum totam ut aut assumenda. Numquam adipisci rerum molestias. Asperiores possimus inventore laudantium dicta ea laboriosam omnis.

Et a illo sit voluptatem magni. Magnam excepturi est ullam ipsam voluptatem quae praesentium. Corrupti hic maiores ratione eum sunt. Et tempore culpa dolore porro quis voluptatum mollitia. Illo laudantium sunt tempore omnis cumque. Beatae ut accusamus qui optio minus dolores. Et perspiciatis ipsa atque blanditiis omnis in sunt et. Ut eveniet mollitia consequatur ipsam tempore. Nihil quia placeat voluptatibus ut. Amet tenetur beatae officiis.

Fugit quod sit reiciendis et labore quia. Dicta aliquid fugit accusamus aspernatur distinctio ullam. Ipsum qui et itaque eos eius neque. Ab minus deserunt nulla placeat est ea. Quis atque aspernatur aspernatur magni nam deserunt. Iure sint neque eum earum est. Ad beatae dolorem quis consequuntur beatae. Maiores modi et qui ipsa voluptatibus maxime ex. Cupiditate veritatis non eum sunt. Ab sit delectus voluptatem aut ea cumque voluptatem. Qui exercitationem voluptas quas fugiat laudantium.