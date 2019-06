Fest im Blick hat Lena Knippelmeyer den Halbfinaleinzug mit dem deutschen Team. Foto: Jürgen Berg

Osnabrück. Zur EM 2017 und WM 2018 hatte Rollstuhlbasketballerin Lena Knippelmeyer (RSC Osnabrück) nur knapp den Sprung in den deutschen Frauenkader verpasst. „Ich habe im letzten Jahr viel an mir gearbeitet und bin superglücklich, jetzt dabei sein zu dürfen“, sagt die 29-Jährige vor dem Start der Europameisterschaft in Rotterdam.