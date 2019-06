Osnabrück. Das 39. Gösmann- und Klose-Turnier für G- und F-Fußballjugendmannschaften am Samstag, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni, beim Spielverein 16 steht wieder ganz im Sinne des Fair-Play-Gedanken. Pokale, Endspiele und offizielle Ergebnisse gibt es nicht, dafür haben sich Veranstalter und Ausrichter mit Eis und Zelten bereits gegen die Hitze gerüstet.

