Osnabrück. Eineinhalb Wochen musste sich Leichtathlet Fabian Dammermann von der LG Osnabrück in Geduld üben. Seit Donnerstag ist nun klar: Der Osnabrücker nimmt vom 11. bis 14. Juli mit der deutschen 400-Meter-Staffel an der U-23-Europameisterschaft in Gävle (Schweden) teil.





Mitte Juni hatte Dammermann bei der U-23-DM in Wetzlar die Bronzemedaille gewonnen. Im Vorlauf hatte er in 46,74 Sekunden jahrgangsübergreifend die bislang drittschnellste deutsche 400-Meter-Zeit in 2019 erzielt. Zusammengerechnet blieben die ersten Vier der DM allerdings über der Zeit, die der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) zunächst für eine Staffel-Nominierung vorgegeben hatte. Erwartungsgemäß stellt der deutsche Verband nun aber dennoch eine Langsprinter-Staffel bei der Europameisterschaft.

Siebter internationaler Einsatz

Somit kommt es in zweieinhalb Wochen voraussichtlich zum siebten internationalen Einsatz des 21-Jährigen. Zuvor hatte Dammermann 2016 bei der U-20-Weltmeisterschaft und im Hallenländerkampf mit Italien und Frankreich, 2017 beim Weltvergleich der Männer auf den Bahamas und der U-23-Europameisterschaft sowie 2018 beim Weltcup und später bei der Europameisterschaft in Berlin jeweils im Männerbereich das deutsche Trikot getragen.

Dammermanns erfolgreiche EM-Auftritte

Bei seinen drei bisherigen EM-Einsätzen hatte Dammermann mit dem Team im Vorlauf immer das Finalticket gelöst. Er ist der einzige Osnabrücker Athlet, der sowohl in der U20 als auch in der U23 und bei den Männern für Deutschland an den Start gegangen ist. Bei einer U23-EM starteten aus Osnabrück bislang nur Geher Andreas Luttmann (LG OSC/TSG), der 1987 in Birmingham Zwölfter im 10000 Meter Bahngehen wurde, und vor zwei Jahren Dammermann, der mit der deutschen Nationalstaffel im polnischen Bydgoszcz über 4 x 400 Meter Rang vier belegte.

Gävle ist erst der Anfang

Gävle ist die erste von vier großen Stationen, die sich der Osnabrücker Langsprinter in 2019 noch vorgenommen hat. Danach sind Anfang August die Deutsche Meisterschaft, eine Woche später die Team-Europameisterschaft in Bydgoszcz und Ende September die Weltmeisterschaft in der katarischen Hauptstadt Doha die Ziele des 21-Jährigen.