Osnabrück. Die Girolive-Panthers starten mit einem Auswärtsspiel in den Deutschen Basketball-Pokal 2019/20. Sie müssen beim Zweitligisten Chemcats Chemnitz antreten. Das hat die Auslosung am Mittwoch ergeben.

Gespielt wird die zweite Runde des Pokalwettbewerbs am 28./29. September. In der ersten Runde, die eine Woche früher ausgetragen wird, haben die OSC-Frauen genau wie alle anderen Erstligisten ein Freilos – am 21. September wird nämlich in Hannover die Bundesliga-Saison eröffnet. Beim Season Opening treffen die Panthers auf den Deutschen Meister vom Herner TC.



Der HTC hatte in der vergangenen Saison auch den Pokal gewonnen – im Endspiel besiegten sie in eigener Halle die Panthers. Für den einzigen Zweitligisten unter den letzten vier Klubs war die Silbermedaille der größte Erfolg in der Historie.