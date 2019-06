Osnabrück. Eine Punktlandung schaffte die Badbergerin Kira Wittmann (Quitt Ankum) bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft im Göttinger Jahnstadion. Mit 13,20 Meter – nur zwei Zentimeter weniger als die deutsche U-20-Meisterin Neele Eckhardt (Göttingen) – freute sich die 18-Jährige über die Silbermedaille der Frauen und erfüllte zudem zentimetergenau die Anforderungen für das Ticket zur U-20-EM vom 20. bis 23. Juli in Boras (Schweden).

Zwei Goldmedaillen feierte derweil der Osnabrücker TB: In der U18 siegte Jordan Gordon über 400 Meter Hürden (54,71 Sekunden, DM-Norm) vor seinem jüngeren Bruder Jason Gordan (58,39). Jordon Gordon wurde zudem über 200 Meter in glänzenden 22,27 Sekunden Zweiter – nur eine Hunderstel hinter André Boye-Caignard (LG Osnabrück), was Platz 14 und 15 in der deutschen jahrgangsübergreifenden Bestenliste bedeutet.

Das zweite OTB-Gold in der U18 sicherte sich Dreispringer Tom Spierenburg (OTB, 13,24 Meter, DM-Norm). Zudem landete er in der 4x-100-Meter-Staffel mit den Gordon-Brüdern und Jafia Lehmann in 44,14 Sekunden (DM-Norm) auf Platz zwei. Silber gab es für den OTB auch durch Dominik Köpke bei den Männern über 400 Meter Hürden (55,34 Sekunden). Über 110 Meter Hürden landete Köpke auf Rang drei (15,93 Sekunden).

Bronze sicherten sich zudem bei den Männern Marvin Dierker (LGO) über 1500 Meter (4:04,99 Minuten) und Nicolai Riechers (OTB) über 5000 Meter (15:03,99 Minuten). Bei den Frauen wurde Marie Zepter (LGO) bei ihrem starken Comeback nach vier Jahren Pause über 400 Meter (58,28 Sekunden) ebenso Dritte wie ihre Clubkameradin Katharina Schwanke über 400 Meter Hürden (67,61 Sekunden). Erik Siemer wurde Vierter über 200 Meter und Fünfter über 1500 Meter.