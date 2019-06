GMHütte. Eine Ära ist am Montag beim SV Harderberg zu Ende gegangen. Nach 40 Jahren als Vorsitzender gab Peter Kompa das Amt in neue Hände, das der 73-Jährige seit 1979 mit viel Herzblut und einfühlsamer Diplomatie ausgefüllt hatte. Als Nachfolger wählten die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung Martin Bensmann. Auch der langjährige Geschäftsführer Burkhard Symanzik (seit 1999) beendete wie Buchhalterin Karen Kompa die Vorstandsarbeit und wird ab sofort von Niclas Lange und Maximilian Flaspöhler beerbt.

1979 war Helmut Schmidt noch Bundeskanzler, Franz Beckenbauer spielte noch Fußball in New York. So lange ist das her, als Peter Kompa bei seinem SVH den Vorsitz von Frieder Hartmann übernahm, in dem er vorher als Fußballer die Schuhe geschnürt hatte. „Da gab es noch keinen Rasenplatz hier, der SVH war zu 90 Prozent Fußball und ein bisschen Damengymnastik. Den Vorsitz, das wollte ich damals unbedingt machen“, erinnert er sich an seinen Einstieg im Alter von nur 33 Jahren. Zuvor war er fünf Jahre zweiter Vorsitzender gewesen.

Pfingstcup ist Kompas "Baby"

Nach dem Rasenplatz kam die Turnhalle, 2003 baute der Verein das Clubheim und plante mit der Stadt das Langzeitprojekt Kunstrasen (Eröffnung 2017). Und dann gibt es da ja noch den E-Jugend-Pfingstcup. „Das ist mein Baby“, darf Peter Kompa zu Recht stolz sein. „Der Posten war sicher mit unheimlich viel Arbeit verbunden, man hatte die ein oder andere schlaflose Nacht. Dennoch darf man nicht sagen, dass man seine Zeit geopfert hat. Von den Sportlern und Mitgliedern wurde einem unheimlich viel zurückgegeben.“ Die Mitglieder erhoben sich spontan und klatschten mit großer Dankbarkeit Applaus.

Nachdenkliche Worte

Der scheidende Vorsitzende fand bei seiner Abschiedsrede auch ein paar nachdenkliche Worte. „Die Verbände verlangen immer mehr von den Vereinen und Vorständen. Ich weiß nicht, ob das in Zukunft überhaupt noch ehrenamtlich zu leisten ist.“ Von einem jener Verbände kam der Kreissportbund-Vorsitzende Winfried Beckmann zum Gratulieren und übergab die goldene Ehrennadel des Landessportbundes. „40 Jahre, das ist, glaube ich, Rekord. Ich kenne jedenfalls keinen, der so lange Vorsitzender war“, sagte Beckmann. Auch der NFV-Ehrenkreisvorsitzende Helmut Buschmeyer fand Lobesworte.

Bensmann übernimmt

Peter Kompa ist ab sofort SVH-Ehrenvorsitzender, Symanzik und Kompas Frau Karen wurden zum Ehrenmitglied ernannt. „Das Gefühl ist gut, ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Ich bleibe dem Verein jedoch wie der Peter in beratener Funktion noch ein wenig erhalten“, sagte Symanzik. Peter Kompa hatte noch einen Rat für seine Nachfolger. „Der Martin und sein Team müssen sehen, dass der SV Harderberg eine schöne große Familie bleibt. Aber da bin ich sehr optimistisch.“ Der neue SVH-Vorstand um Bensmann bekommt einen dynamischen Verein übergeben, der mit vielen jungen Leuten etwas bewegen will. Bensmann geht mit großer Begeisterung an die Aufgabe heran. „Respekt habe ich schon ein wenig. Ich freue mich aber unheimlich darauf, mit einem jungen Team perspektivisch zu arbeiten.“