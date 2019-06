Osnabrück. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes zwei starke Frauen, die eine gemeinsame Leidenschaft verbindet. Die Osnabrückerinnen Julia Huning und Sonja Tschirch betreiben Kraftdreikampf, was international auch unter dem Begriff Powerlifting bekannt ist.

Die Wettkampfsportart setzt sich aus den drei Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben zusammen. Huning entdeckte den Kraftdreikampf vor etwas mehr als einem Jahr für sich. Zuvor hatte Huning im Fitnessstudio trainiert. Das Training auf dem Laufband, am Crosstrainer und an den Maschinen reichte ihr nach einiger Zeit aber nicht mehr. Deshalb setzte die in Schledehausen aufgewachsene Sportlerin, die als ehemalige Fußballerin über Ausdauer verfügte, andere Prioritäten. „Es macht einfach mehr Spaß, auf Kraft zu trainieren“, sagt Huning.



Extrem gesteigert

Um an Wettkämpfen teilzunehmen, meldete sich die 22-Jährige beim SV Quitt Ankum an, der eine eigene Kraftsport-Abteilung hat. Dort bekommt sie eine Einzelbetreuung von Trainer Artur Dimmel. „Mit ihm habe ich mich extrem gesteigert. Er sieht, wie ich trainiere und wo ich noch meine Schwächen habe“, sagt Huning, die ihr Totalgewicht in etwa viereinhalb Monaten von 300 auf 360 Kilogramm verbesserte. „Mein Ziel für dieses Jahr ist, die 400-Kilo-Marke zu knacken“, sagt die Kraftsportlerin, die bereits Landesmeisterin und bei der vom Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer (BVDK) veranstalteten Deutschen Meisterschaft bei den Juniorinnen in der Gewichtslasse bis 72 Kilogramm Zweite wurde.

Für Tschirch war das vergangene Jahr ein sehr erfolgreiches. Die 29-jährige Osnabrückerin, die dem Verein German Drug-free Powerlifting Federation angehört, wurde im Kraftdreikampf Deutsche Meisterin und Vizeweltmeisterin. Mittlerweile betreibt die ehemalige Judoka auch das olympische Gewichtheben und nahm in der Regionalliga an zwei Wettkämpfen teil. Einmal im Monat trainiert sie im VFK Hannover. „Dadurch, dass viele gut sind, kommt man voran. Das Besondere ist das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir profitieren ganz viel voneinander“, sagt die 58 Kilogramm leichte Tschirch.

Leicht, aber viel Power

Über ihre Stärken sagt Trainer Coach Jonathan Wickham: „Ich habe noch nie eine Athletin mit so wenig Gewicht und so viel Kraft gesehen.“ Tschirch selbst weiß, dass sie noch an ihrer Technik feilen muss. Und an ihrer Geduld. Da kann sie aber auf die anderen bauen. „Denn allein würde ich mit dem Kopf durch die Wand rennen“, sagt sie. Ihre nächsten Wettkämpfe finden am 13. Juli in Dortmund und am 17. August in Osnabrück statt – jeweils im Gewichtheben und im Strongman.