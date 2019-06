Osnabrück. Viereinhalb Stunden Radsport zum Anfassen: Das „Fledder Rad-Event“ der Radrenn-Gemeinschaft Osnabrück überzeugte bei der zweiten Auflage seit der Wiederbelebung mit sechs spannenden Rennen und volksnahen Radcracks. Allein die Zuschauerresonanz blieb hinter den Erwartungen zurück.

Überragender Mann des Tages auf der 800 Meter langen Runde auf der Hannoverschen Straße war Vladi Riha (VC Vegesack), der das Ausscheidungsfahren, das als Kriterium ausgetragene Hauptrennen sowie das Mannschaftszeitfahren mit seinem Team gewann.



Dreifachsieger Riha fährt in eigener Liga

Der 46-jährige Modellathlet war 2016 Deutscher Bergmeister der Masters geworden und 2018 sogar bei der DM der Profis im Vorderfeld ins Ziel gekommen. Beim 30 Runden langen Ausscheidungsfahren, bei dem pro Runde der letzte Fahrer ausschied, ließ er bereits zu Beginn seine starke Form aufblitzen. „Der fährt in einer anderen Liga“, staunte so manch einer der 29 Konkurrenten frühzeitig. Am Ende gewann Riha den Schlusssprint der besten Drei vor Moritz Stähle (RSC Stadtlohn) und Julian Woltering (RSV Münster).

Spät im Bett, früh in Form

„Nach meinem Sieg am Freitag in Münster bin ich erst um 3 Uhr im Bett gewesen, und gestern war ich auf einer Gartenparty. Deshalb bin sehr froh, wie es hier heute gelaufen ist“, strahlte der Bremer Sieger, der in drei Wochen bei der Masters-DM unbedingt wieder um den Titel mitfahren will. Auch beim Kriterium über 60 Runden waren Riha und Stähle eine Klasse für sich, denn beide setzten sich nach zehn Runden vom Feld ab und überrundeten später alle Fahrer bis auf den erneut drittplatzierten Woltering. Alle zehn Runden gab es für die ersten vier Fahrer Wertungspunkte. Am Ende hatte Riha die meisten Zähler auf dem Konto.

Lob für die RRG

Die Fahrer aus Münster, Hardenberg (Niederlande) und Hannover mussten in allen Rennen nahezu alle 30 Sekunden nach den beiden 180 Grad-Kurven kräftig antreten. Hinzu kamen die Zielsprints – ein forderndes Programm. Dennoch gab es für Organisator Helmut Philipp, sein RRG-Helferteam sowie Streckensprecher Peter Krause viele Komplimente. „So etwas gibt es nicht häufig, viele knackige unterschiedliche Rennen hintereinander. Deshalb sind wir aus dem Saarland gerne wieder hier“, meinte Oliver Zwick (RV Blitz Oberbexbach). Hinter den Erwartungen zurück blieb der große Star der Veranstaltung, KT-Profi Lucas Liss (Team Sauerland NRW, Unna). Der Weltmeister im Scratch von 2015 auf der Bahn lieferte jedoch gleich die Erklärung mit: „Ich konnte acht Wochen nicht trainieren und habe vier Kilo Muskelmasse verloren. Für den Formaufbau ist so ein Rennen wichtig. Ob es bis zur Bahn-DM noch reicht, sehe ich ein wenig skeptisch.“ Trotzdem war der 27-Jährige gut aufgelegt, gab sich volksnah und stellte sich bereitwillig Fragen der Zuschauer oder Fotowünschen.

Cvajnar und Jansing lernen dazu

Aus regionaler Sicht waren es vor allem Janko Cvajnar (RRG Osnabrück) und Dominique Jansing (TuS Engter), die für ein paar Akzente sorgten. Cvajnar stand nach seinem Derny-Lauf (20 Runden) als Dritter auf dem Treppchen. Jansing kämpfte sich im Ausscheidungsfahren bis auf Platz vier vor und demonstrierte sein fahrerisches Können ein weiteres Mal im Kriterium mit ein paar Ausreißversuchen und Rang neun. „Ich kann hier nur lernen“, sagte Cvajnar (18), der noch in der U19-Klasse starten darf. „In erster Linie macht das Spaß.“ Den hatte auch Jansing (31), der sich als Rennanfänger im fortgeschrittenen Alter in Windeseile bis in die Eliteklasse vorgefahren hat. „Da wird die Luft aber jetzt enger, wie man hier gesehen hat“, zeigte sich der ehemalige Motocross-Fahrer bescheiden.

Im Teamzeitfahren entscheiden Zehntelsekunden

Um Zehntelsekunden ging es beim Teamzeitfahren über zwei Runden, das der VC Vegesack (1:53,24 min.) hauchdünn vor RSV Gütersloh (1:53,70) und RSG Hannover (1:54,24) gewann. Die RRG Osnabrück mit Janko Cvajnar, Pascal Ruffing und Gastfahrer Lucas Liss wurde Siebter (1:55,52), der TuS Engter mit Dominique Jansing, Johannes Arlinghaus und Florian Schmidt Achter (1:57,18) von zehn Mannschaften.

Zuschauer freuen sich über „Radsport hautnah“

Bei den Zuschauern an der Strecke viel beachtet waren die drei Derny-Rennen, die Julian Horstmann (RSV Münster), Moritz Stähle (Stadtlohn) und Jarno Reimers (RSV Münster) mit Unterstützung von prominenten Schrittmachern wie André Dippel für sich entschieden. „Das ist eine tolle Veranstaltung, hätte aber auf jeden Fall mehr Zuschauer verdient. Die Rennen sind sehr spannend, man hat alles im Blick und es ist kostenlos“, war Zuschauer Torsten Schweer aus Osnabrück angetan. „Es gibt nicht nur die Tour de France. Das ist Radsport hautnah bei uns vor Ort. Schön wäre, wenn die Stadt so etwas unterstützen würde, vielleicht mal mit einem Rennen in der City“, gab Schweers Frau Martina einen Denkanstoß für die Zukunft. In Münster-Hiltrup kamen am Freitag beispielsweise bei einem ähnlichen Event mehr als 5000 Zuschauer.