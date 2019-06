Hagen. Eigentlich wäre der Hagener Dressurreiter an diesem Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft in Balve gestartet. Aber der 32-jährige Hagener, der als Bereiter auf dem Hof Kasselmann arbeitet, musste die DM absagen.

„Leider kann ich nicht weg, wenn so ein großes Event wie die Future Champions hier stattfindet. Das erfordert die volle Konzentration“, sagte Wandres. Während des internationalen Jugendturnieres am Borgberg kümmert er sich um die Kundenbetreuung. „Wir haben viele internationale Gäste hier und müssen die Pferde vorstellen“, sprach Wandres von einem hohen logistischen Aufwand.

Turnierplan war auf DM ausgelegt

Der Turnierplan des Dressurreiters war darauf ausgelegt, in Balve im Grand Prix (Samstag) und im Grand Prix Speciale (Sonntag) an den Start zu gehen. Um seine Stellung in der deutschen Spitze macht Wandres sich trotz der Absage aber keine Sorgen. „Ich habe in dieser Saison bereits gute Leistungen bei Horses & Dreams in Hagen und beim Derby in Hamburg abgeliefert“, sagt er.

Erst Tschechien, dann Schweden

Seinen nächsten Wettkampf hat Wandres in der kommenden Woche bei der ersten Weltcup-Qualifikation in Tschechien, wo er mit Westminster startet. Im Juli ist Wandres mit Duke of Britain dann beim Nations Cup im schwedischen Falsterbo dabei.