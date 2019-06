GMHütte. In den vergangenen vier Jahren haben der FSV Frankfurt (2015, 2016 und 2018) und der VfL Osnabrück (2017) beim E-Jugend-Pfingstcup des SV Harderberg das Geschehen dominiert. Bei der 41. Auflage des Traditionsturniers war der SV Darmstadt der verdiente Titelträger. Die Lilien blieben in allen zwölf Spielen der Vor-, Zwischen- und Endrunde ohne Gegentor und verwiesen den SC Wiedenbrück sowie Titelverteidiger Frankfurt und den VfL auf die weiteren Plätze.

