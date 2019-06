Spielberg/Osnabrück. Motorsportler Michael Schrey hat sein erstes Rennen in der „ADAC GT4 Germany“-Serie gewonnen. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Thomas Jäger gewann der 36-jährige Rennfahrer aus Hollage auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (Österreich).

„Es war einfach nur großartig, was alle geleistet haben“, freute sich Schrey über den ersten Erfolg mit seinem Team „Hofor Racing by Bonk Motorsport“ nach dem Wechsel in die leistungsstärkere GT4-Rennserie in diesem Jahr. Schrey hatte dafür bereits im Qualifying den Grundstein gelegt, als er sich mit der zweitschnellsten Zeit einen Platz in der ersten Startreihe gesichert hatte. Ihm fehlten nur 0,069 Sekunden zum ersten Startplatz.



Mit dem Startsignal ging der Hollager in Führung. „Als die Ampeln auf Grün sprangen, habe ich ein bisschen schneller reagiert. Ich konnte den Schwung mitnehmen und mich an die Spitze setzen“, erklärte Schrey, der sich vor allem mit Thomas Tekaat einen Kampf um die Spitzenposition lieferte. Nach dem Pflichtboxenstopp mit Fahrerwechsel fuhr Teamkollege Jäger die Führung ins Ziel.

Geplatzte Bremsscheibe am zweiten Renntag

Im zweiten Rennen am Sonntag saß Jäger beim Start am Steuer und glänzte mit einem Sprint von Platz 13 auf den vierten Rang. Nach dem Fahrerwechsel bedeutete eine geplatzte Bremsscheibe am BMW M4 GT4 das vorzeitige Aus. „Wir haben zwei komplett verschiedene Tage erlebt, aber so ist das leider manchmal im Motorsport“, bilanzierte Schrey