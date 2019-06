Osnabrück. Die Girolive-Panthers wissen nun, wo die Reise hingeht – zumindest was den Spielplan angeht. Diesen veröffentlichte die Basketball-Bundesliga und die Osnabrückerinnen starten mit der denkbar schwersten Aufgabe.

Wie schon in den vergangenen Jahren wird der erste Spieltag der Saison in der höchsten deutschen Liga komplett an einem Ort ausgetragen. Am 21. September werden also alle zwölf Bundesligisten in Hannover in die Saison starten. Die Panthers als Aufsteiger bekommen dabei gleich den vermutlich härtesten Gegner serviert: Meister Herner TC.

Gegen Wasserburg am letzten Spieltag

Die Partie wird als Heimspiel für die Panthers gewertet, da die besten sechs Teams der Vorsaison ein Recht darauf hatten, beim Saisonauftakt als Auswärtsmannschaft gelistet zu werden. Somit werden die Osnabrückerinnen ein Spiel weniger in der heimischen OSC-Halle austragen. Dort wird es aber am zweiten und dritten Spieltag Bundesliga-Basketball zu sehen geben. Anfang Oktober kommen TK Hannover und die BasCats USC Heidelberg nach Osnabrück, bevor es am vierten Spieltag nach Wasserburg geht. Der ehemalige Serienmeister ist außerdem im letzten Heimspiel der Saison zu Gast. Fest terminiert ist außer dem 1. Spieltag allerdings noch nichts.