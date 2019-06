Wallenhorst. Am Sonntag und Montag richtet BW Hollage sein traditionelles C-Jugend-Pfingstturnier aus. Bei der 35. Auflage kommen die „Exoten“ aus Osteuropa. Der Titelverteidiger fehlt aus einem plausiblen Grund.

Am Sonntag beginnt um 10 Uhr die Vorrunde am Hollager Benkenbusch. Gespielt wird in vier Vierergruppen. Am Montag folgen die Zwischenrunde und die Platzierungsspiele. Dabei wird jeder Rang ausgespielt, so dass alle Mannschaften gleich viele Partien absolvieren. Das Finale ist am Montag für 17 Uhr angesetzt.



Debrecen, Minsk, Danzig und Bersenbrück feiern Premiere

Traditionell haben die Organisatoren um Turnierleiter Peter Papke für ein namhaftes Teilnehmerfeld aus sechs Ländern gesorgt. Zum ersten Mal dabei sind der VSC Debrecen (Ungarn), Dinamo Minsk (Weißrussland), Legia Danzig (Polen) und der TuS Bersenbrück. „Wir sind sehr zufrieden mit den Teams“, sagt Papke.

Bei Titelverteidiger Mechelen geht die Schule vor

Ein Wermutstropfen war hingegen die Absage von KV Mechelen. Die Mannschaft hatte bereits angekündigt, ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen zu wollen, aber weil in Belgien in der nächsten Zeit wichtige Prüfungen in der Schule anstehen, verweigerten viele Eltern ihren Kindern die Teilnahme am Pfingstturnier. Außer Gastgeber Hollage und Neuling Bersenbrück gehen mit dem VfL Osnabrück, de TuS Haste und der JSG Lechtingen/Wallenhorst drei weitere Teams aus der Region an den Start.

Wie üblich, kommen die Spieler mit weiterer Anreise bei Gastfamilien unter. In diesem Jahr haben sich auch die anderen teilnehmenden Vereine aus Osnabrück bereit erklärt, Unterkünfte für Spieler zu organisieren. „Das ist eine ganz tolle Sache. Wir sind sehr dankbar, dass sie auch Mannschaften aufnehmen“, sagt Papke.



Ein gutes Turnier – auch ohne das große Geld

Mit den Jahren sei es zunehmend schwieriger geworden, Nachwuchsmannschaften der Bundesligisten als Teilnehmer zu gewinnen. „Das ist ein Trend, und der heißt Geld. Wir haben auch überlegt, das Ganze professioneller zu machen und große Sponsoren zu akquirieren. Mit einem Budget von 50 000 Euro bekommt man auch Manchester City oder den FC Arsenal nach Hollage. Wir setzen jedoch weiter auf die tolle Zusammenarbeit mit unseren lokalen Partnern“, sagt Papke, der gerne auf vergangene Turniere zurückblickt: Heutige Profis wie Manuel Neuer, Virgil van Dijk, Marco Reus und Zlatan Ibrahimovic haben bereits am Benkenbusch gekickt. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher laut Papke auf „hochwertigen Jugendfußball mit einem familiären Umfeld freuen“.