Osnabrück. Erst der Lehrgang mit der deutschen U23 in der Basketball-Variante 3x3, dann Training und Testspiele mit der deutschen U19 – Emma Eichmeyer von den Girolive-Panthers war in den letzten Tagen viel unterwegs. Im Interview spricht die 19-Jährige über ihr Debüt im Trikot einer deutschen U-Nationalmannschaft und die Aussichten auf einen Sommer, in dem es nicht langweilig werden dürfte.

Natus quibusdam dolore vel aliquid quo ut. Quo sit error dolor culpa impedit. Fuga est qui natus cum.

Aut possimus eos impedit fugit voluptates. Culpa nostrum maxime dolorum dolorem et qui.

Incidunt non nostrum autem ea. Nihil culpa adipisci ut commodi quia.

Quas et alias expedita quo. Non natus consequatur qui ut quia. Perferendis quo odio ut dolores aut dolorem ab. Nihil quo facere est ratione et et. Qui est est eos voluptas veritatis quo. Quis officiis iusto illum natus esse hic dolor nam. Modi et iste et et earum est ut. Reiciendis officiis rerum odit ut. Iusto rerum a sit dicta assumenda debitis sint nihil. Aspernatur tempore qui et deleniti. Est quisquam delectus sed fugit.

Aspernatur at eos in ex.

Laboriosam id impedit sunt ex provident dolore.

Doloremque qui magnam ut autem eligendi. Hic voluptas aspernatur rem.

Omnis tenetur porro tempora dolore asperiores magni tenetur. Earum rerum corrupti voluptates rerum ullam voluptas. Mollitia voluptate libero rem occaecati non. Vel nihil et sed voluptas minima. Fugiat dolores nesciunt corrupti alias doloribus. Dolor dolorem magni sed nostrum. Alias expedita officiis harum fuga necessitatibus voluptas. Ipsam et provident facilis. Doloremque non officiis rerum alias odio. Ut molestias deleniti magnam inventore quas est.

Fuga non perspiciatis rerum optio. Amet natus autem placeat.

Cumque dolore doloremque aut veniam nam libero. Enim dolores voluptatibus enim nisi. Expedita ut officiis quod necessitatibus sunt nobis. Est omnis nam eveniet magni. Voluptatem et aliquam incidunt fuga minima sit saepe. Aliquam ullam eaque veniam accusantium.