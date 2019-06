Wallenhorst. Die Organisatoren des Reit- und Fahrvereins Rulle strahlten am Ende wie die Sonne am ganzen Wochenende: Das Ruller Frühjahrsturnier brachte mit 1880 Nennungen in den Dressur- und Springklassen nicht nur einen Teilnehmerrekord, sondern im Großen Preis von Rulle mit Patrick Stühlmeyer zumindest einen halben Ruller Heimsieg.

Das warme Wetter machte dem Veranstalter ganz schön zu schaffen. Gerade den Helfern beim Springreiten stand der Schweiß auf der Stirn, wenn sie wieder einmal in der prallen Sonne ein heruntergerissenes Hindernis aufstellen mussten. Zudem mussten die Plätze öfter bewässert werden und mehr Getränke verteilt werden, damit Reiter und auch Zuschauer bestens zufrieden waren.



Großes Engagement sorgt für gutes Klima

Die 50 fleißigen Helfer des Vereins erledigten das aber von Donnerstagmorgen bis Sonntagabend hervorragend und schufen so das familiäre Klima, für das die Ruller Turniere immer so gelobt werden. „Es reicht kein Top-Starterfeld, wenn die Freundlichkeit auf der Strecke bleibt. Es sollen ja alle wiederkommen“, erklärte der Ruller Vorsitzende Martin Meynert, der von vier Tagen Sonne mit einem Sonnenbrand gezeichnet war. Und auch Hofinhaber Heinz Sudowe war hochzufrieden mit dem Engagement des gesamten Vereins: „Alle machen mit. Davon bin ich wirklich begeistert.“

Für Bundeschampionat qualifiziert

Belohnt wurden die Ruller für ihren unermüdlichen Einsatz mit einem Teilnehmerrekord. Gut 400 Nennungen mehr als in den letzten Jahren unterstreichen, welchen guten Ruf das Turnier bei den Reitern hat. Zudem richtete der Verein während des Wochenendes auch noch die Qualifikation zum Bundeschampionat für fünf- und sechsjährige Pferde aus. Bei den Fünfjährigen qualifizierten sich Djamall (Larah Fänger-Freynhagen), Diara (Matthias Fuest), Little Lainy (Arne van Heel, alle RSC Osnabrüecker Land) sowie Cabo Verde (Eva Bitter, Bad Essen). Bei den Sechsjährigen erreichte Gaffney (Frederick Troschke, St. Martinus Hagen) die erforderliche Wertnote, um beim Bundeschampionat in Warendorf Anfang September starten zu dürfen.

Stühlmeyer siegt mit drei Hundertstel Vorsprung

Den Großen Preis von Rulle sicherte sich in einem S*-Springen schließlich Patrick Stühlmeyer vom RV Oldenburger Münsterland auf Sucano in einem Foto-Finish gegen Philip Bölle (RuFV Haselünne). Im Stechen mit 13 Teilnehmern benötigte Stühlmeyer 41,72 Sekunden für seinen fehlerfreien Ritt und war damit drei Hundertstel schneller als Bölle. Für Stühlmeyer war es ein besonderer Sieg, denn er arbeitete einige Jahre auf dem Ruller Hof, ehe es ihn nach Mühlen auf den Hof von Paul Schockemöhle zog. „Wir sind extra angereist, weil wir wissen, wie schön es hier ist. Mit dem Erfolg ist es noch ein Stück schöner geworden“, strahlte der Sieger, der am Tag zuvor noch beim Hamburger Derby am Start war und mit dem Turnierwochenende sein Comeback feierte. Aufgrund von vier gebrochenen Rippen war er sieben Wochen lang zum Zuschauen gezwungen gewesen.

Haunhorst und Westendarp präsentieren sich stark

Der dritte Platz ging an Max Haunhorst (RuFV St. Martinus Hagen) mit einer Zeit von 42,92 Sekunden. Erfreulich war aus Ruller Sicht zudem das Abschneiden vom erst 17-jährigen Matthis Westendarp, der auf dem fünften Platz landete. „Das war super Sport bei super Wetter. Wir sind mehr als zufrieden mit dem Turnier und können mit den Ergebnissen sehr gut leben“, freute sich der Vorsitzende Meynert.