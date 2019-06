Schwamm über 200 Meter Brust auf Platz vier seines Jahrgangs: Joel Wernner vom VfL Osnabrück. Foto: Carsten Loos

Berlin. Am Schlusstag der Deutschen Jahrgangs-Meisterschaft wartete Joel Wernner mit der besten Platzierung der Schwimmer des VfL Osnabrück auf: Er schlug im Endlauf des Jahrgangs 2007 über 200 Meter Brust als Vierter an. Daniel Olenberg (Jahrgang 2007), in der deutschen Hauptstadt bereits mit Gold und Bronze dekoriert, wurde über 100 Meter Schmetterling Fünfter, Henry Knäuper (Jg. 2006) über 50 Meter Rücken Achter.