Nürnberg. Die Beachvolleyballer aus der Region spielen bisher eine überragende Saison. Nachdem die Poniewaz-Zwillinge vor einigen Wochen in Münster vorgelegt hatten, gewann Christine Aulenbrock aus Bad Laer mit ihrer Partnerin Sandra Ferger jetzt in Nürnberg überraschend ihr erstes Turnier auf der Techniker Beach Tour, der ranghöchsten deutschen Beachvolleyballserie.

Nach 51 Minuten und dem verwandelten zweiten Matchball schrien Aulenbrock und Ferger ihre Freude raus und sanken etwas ungläubig auf die Knie. Die Beiden hatten in einem hart umkämpften Spiel die topgesetzten Melanie Gernert und Elena Kiesling vom SV Lohhof mit 2:1 (21:17, 11:21, 19:17) besiegt. Im dritten Satz lagen sie bereits 3:7 hinten, ehe sie ihre beeindruckende Aufholjagd starteten und zum 13:13 ausglichen. Nach zwei abgewehrten Matchbällen entschied Aulenbrock dann mit ihrem insgesamt neunten Block das Spiel für sich und Ferger. "Es ist unglaublich", sagte Aulenbrock glücklich. Nach Platz fünf in Münster und Rang drei in Düsseldorf bestätigten die 27-Jährige und ihre Partnerin, die erst seit zwei Jahren zusammen spielen, ihre gute Form in dieser Saison.

Die Zwillinge Bennet und David Poniewaz aus Osnabrück, die zuletzt in Düsseldorf Zweite geworden waren, beendeten das Turnier auf dem vierten Rang. Die Lintorferin Larissa Claaßen und ihre Kieler Partnerin Nina Interwies schieden in der Vorrunde aus.