Oordegem/Osnabrück. Fast ein Dreivierteljahr musste Fabian Dammermann wegen einer Schambeinentzündung pausieren. Im belgischen Oordegem hat der Langsprinter der LG Osnabrück sein Comeback gegeben.

„Die Anspannung war groß. Aus dem Rehabilitationstraining ohne Test gegen die europäische und nationale Konkurrenz – da kann man schon ins Grübeln kommen“, beschrieb Trainer Anton Siemer die Ausgangslage. Immerhin hat sich das Leichtathletik-Festival in dem Dorf zwischen Brüssel und Gent in den letzten Jahren zum Mekka der Leichtathletik entwickelt. Weltmeisterin Dafne Schippers (Niederlande), Langhürden-Europameister Kareem Hussein (Schweiz) und andere europäische Spitzenathleten sorgen für viel Qualität.



Dammermann war im 400-Meter-Finale der besten 24 gemeldeten Athleten gesetzt und durfte im dritten und damit schnellsten Lauf starten. Konkurrenten waren der Deutsche Meister Johannes Trefz (TSV Gräfeling), Vizemeister Patrick Schneider (Fürth) und der belgische Staffel-Europameister Dylan Borlee.



Dammermann will U23-Titel verteidigen

Bei den ersten Zwischenzeiten war die Erleichterung groß. 11,80 Sekunden für die ersten 100 Meter, 22,84 Sekunden bei 200 Metern – schon hier fällt Trainer Siemer ein Stein vom Herzen: „Fast die gleiche Durchgangszeit wie beim DM-Finale in Nürnberg, alles auf Grün“. Dammermann kommt nach seiner Verletzung wieder auf Touren. 47,60 Sekunden im Ziel bedeuteten den siebten Rang in seinem Lauf und erfüllten die Erwartungen zum Saisonstart. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Dammermann. Angesichts seiner langen Verletzungspause könne er auf diese Leistung aufbauen. Mitte Juni will der 21-Jährige bei der U-23-DM in Wetzlar seinen Titel verteidigen. Qualifiziert ist er zudem für die offene DM in Berlin (3./4. August).

Palmowski für DM qualifiziert, Seelhöfer löst Ticket zur U20-DM

Dort startet auch Jana Palmowski (früher TuS Bersenbrück, jetzt SV Brackwede), die über 3000 Meter Hindernis in 10:30,14 Minuten deutlich die DM-Norm unterbot und ihre Bestzeit aus dem Vorjahr nur um rund acht Sekunden verpasste. Als Sieger seines 800-Meter-Laufes sicherte sich Mathis Seelhöfer (SC Melle) in 1:55,09 Minuten (persönliche Bestzeit) einen Startplatz bei der U-20-DM in Ulm.

Stuckenberg muss nach OP auf Saison verzichten

Ein anderer aussichtsreicher Osnabrücker Athlet muss nach derzeitigem Stand komplett auf die Saison verzichten: Bundeskader-Mitglied Finn Stuckenberg (LG Osnabrück) ist vor zehn Tagen im Klinikum Osnabrück am Meniskus operiert worden. Den Eingriff hat Dr. Casper Grim vorgenommen, der einer der deutschen Ärzte bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im Jahr 2016 war. Stuckenberg war Ende der vergangenen Saison aufs Knie gestürzt. Eine konservative Behandlung ohne Operation schlug nicht an.