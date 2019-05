Osnabrück. Matthis Westendarp aus Wallenhorst und sein Pferd Stalido gewinnen die Gesamtwertung in der Altersklasse der Junioren bis 18 Jahre beim sogenannten "Preis der Besten". Mikka Roth aus Freimersheim und Atthina gewinnen in der Altersklasse der Children, Springreiter bis 14 Jahre.

„Das Gefühl, die Schärpe zu tragen, ist sehr gut. Ich war schon ein paar Mal beim Preis der Besten dabei, habe aber immer ein bisschen Pech gehabt. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass es in meinem letzten Jahr bei den Junioren geklappt hat“, sagte Westendarp nach seinem Ritt.

Die Einlaufprüfung am Freitag hat das Paar aus Wallenhorst fehlerfrei auf Rang zwei beendet. In der zweiten Wertungsprüfung blieb Westendarp ebenfalls ohne Strafpunkte im Umlauf und im abschließenden Stechen. Die Ergebnisse aus beiden Wertungen reichten schließlich für den Gesamtsieg.

„Natürlich ist man vor so einem Turnier wie dem Preis der Besten immer aufgeregt“, sagte Westendarp. „Aber ich habe mir nach dem zweiten Platz schon Hoffnungen auf einen Sieg gemacht – und bin froh, dass es am Ende auch so geklappt hat.“





Die Qualifikation für die Europameisterschaft (EM) im niederländischen Zuidwolde rückt damit näher. Bereits im vergangenen Jahr hat der Wallenhorster die EM geritten, im vorletzten Jahr gewann er mit Stalido sogar die Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften.

Die endgültige Nominierung des EM-Kaders erfolgt Mitte Juni nach den Future Champions in Hagen. Auf dem Hof Kasselmann das Teilnehmerfeld der deutschen Reiter ist kleiner, da auch die internationale Konkurrenz vertreten sein wird. Ob Westendarp also bei EM starten darf, steht und fällt mit seinem Abschneiden in Hagen.