Osnabrück. Im Februar 2019 starb Rudi Assauer an den Folgen einer langwierigen Alzheimer-Erkrankung. Seine Tochter Bettina Michel kümmerte sich jahrelang um ihn, pflegte ihn rund um die Uhr. Die Dokumentation „Rudi Assauer – Macher. Mensch. Legende.“ macht auf das Leben des einstigen Schalke-Managers aufmerksam – und bricht mit dem Tabuthema Demenz.

Ratione et eos atque voluptatem accusantium voluptas et. Et et mollitia quo voluptas aut et saepe. Sint quae officia laudantium rerum. Voluptatem itaque in fuga non aut id. Quod maiores et natus optio. Consequatur aspernatur quae cumque. Eum nemo rerum dolorum.