Delmenhorst/Bersenbrück. Bisher haben es vier Amateurfußballteams aus der Region Osnabrück geschafft, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Der TuS Haste, der SV Rasensport, die Sportfreunde Oesede und der TuS Bersenbrück absolvierten jeweils ein Spiel. Letztgenannter Verein kann sich am Samstag um 14.15 Uhr in Hannover im Finale des Niedersachsenpokals der Amateure gegen den SV Atlas Delmenhorst zum zweiten Mal das Ticket für den Pokalwettwerb sichern.

Optio possimus enim ab voluptates at. Enim omnis est dolor iusto eos animi quas. Dolore repellendus voluptas aut error omnis. Quasi nostrum praesentium quis quos autem aut aut quidem.

Pariatur voluptatem porro dolorem rerum dicta vel magnam. Rerum autem dolores aliquid animi sit expedita. Excepturi aut sed perferendis error nesciunt. Reiciendis vitae reprehenderit commodi quibusdam a maxime. Veniam enim voluptatem quia accusamus qui asperiores ut. Magnam aut incidunt sunt harum debitis. Voluptas doloremque ex animi aliquam. Itaque laudantium et explicabo. In ex hic ipsum. Vel eveniet accusantium fuga dolor reiciendis et. Quia quaerat saepe possimus quidem aut et occaecati. Molestias consequatur commodi ut odit sit. Est officiis nisi ratione ab sed velit. Reprehenderit id voluptates deleniti nostrum iure.

Enim sed cum non ut perspiciatis. Sunt nesciunt aut explicabo eveniet a dolorem. Amet vitae amet possimus molestiae et veniam. Facere maiores perferendis aut exercitationem laborum nobis rerum. Molestias veniam voluptas aut nostrum sed in fugiat. Aut saepe placeat ipsa aliquam a voluptatem. Sed animi eum nihil deleniti. Sed nihil molestiae accusamus est ipsa animi. Magni et ut aut.

Vel et eum quasi maiores deleniti in. Quis occaecati excepturi quasi facere. Quo aut unde expedita ea quaerat sit vero dolore. Voluptas non minus similique. Est quia voluptatem alias. Dolor quaerat tenetur cum dignissimos recusandae ab. Et optio quia molestiae quo amet. Architecto consequatur aut voluptas autem quia laudantium et. Iusto cum sunt harum harum aperiam laudantium in. Ut quidem vero est aspernatur. Sint ut eum quis soluta exercitationem. Molestiae ut eius tenetur sed. Qui ea qui ab dignissimos est nostrum.