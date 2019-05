Osnabrück . Die American Footballer der Osnabrück Tigers haben im dritten Oberligaspiel die zweite Niederlage kassiert. Beim 0:21 gegen die Hildesheim Invaders II auf der Zentralen Sportanlage in Atter war das Team von Cheftrainer Tom Hornung den Gästen in puncto Effektivität klar unterlegen.

„Wir haben schlichtweg zu viele Fehler gemacht und die Chancen, die sich uns geboten haben, nicht genutzt“, lautete das Fazit von Hornung, der auf Quarterback Philip Döhring und dessen Ersatzmann Jonas Nieberg verzichten musste. Philipp Puender startete als Ballverteiler. „Für sein erstes Spiel als Starting-Quarterback hat er einen guten Job gemacht. Er wirkte sehr ruhig“, lobte Hornung den Spielmacher.

Fehler machten die Tigers vor allem im ersten Durchgang. Einen Ballverlust vor der eigenen Endzone nutzte Hildesheim zum Touchdown. Bei einem späteren Versuch eines Befreiungskicks der Tigers flog der Ball nach hinten aus dem Spielfeld heraus, was zwei weitere Punkte für die Gäste bedeutete. In der zweiten Hälfte nutzte Hildesheim zwei Spielzüge zu zwei weiteren Touchdowns, während die Tigers in aussichtsreichen Positionen scheiterten und den Ball verloren oder zum Gegner warfen.

„Es war eine Partie auf Augenhöhe, auch wenn es das Ergebnis nicht so aussagt“, sagte Hornung, der die Niederlage nicht auf die Quarterbackposition schieben wollte. Am Sonntag (15 Uhr) gastieren die Tigers wieder ohne Döhring und Nieberg beim sieglosen Aufsteiger Oldenburg Outlaws. Die Junior Tigers gewannen ihren Heimauftakt indes gegen die SG Celle/Benefeld mit 33:26.