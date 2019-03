Osnabrück. Die Girolive-Panthers nehmen ab Ende März zum dritten Mal in Folge Anlauf auf die Basketball-Bundesliga. Trainer Mario Zurkowski spricht im Interview über Druck, die Playoffs und das Pokal-Wochenende.

Herr Zurkowski, in den Playoffs geht es gegen Rotenburg/Scheeßel – ein unangenehmer Gegner, gegen den Sie zuletzt verloren haben. Hätten Sie lieber Bad Homburg gehabt?

Es sind zwei Teams mit komplett unterschiedlicher Spielanlage. Rotenburg ist das Team der Stunde und sicher eine Herausforderung. Die Hurricanes haben alle Spitzenteams schon geschlagen. Es werden harte Spiele, aber wir haben aus dem letzten Spiel noch eine Rechnung offen und freuen uns auf das Duell. Es werden tolle Spiele, für uns als Team aber auch für unsere Fans, die eine kurze Anreise zu dem Auswärtsspiel haben.

Ihr Team hat 18 von 20 Spielen in der Hauptrunde gewonnen. Gibt das Rückenwind oder ist es auch eine Bürde, weil alle den Aufstieg erwarten?

Ich weiß nicht, wer den Aufstieg erwartet. Die Mannschaft ist über sich hinausgewachsen und hat eine überragende Hauptrunde gespielt. Dass wir nur zwei Niederlagen kassieren, hätte ich vor der Saison in dieser Liga nicht für möglich gehalten. Darüber freuen wir uns. Alles, was jetzt kommt, ist eine Belohnung, auf die die Mädels stolz sein können.

Wie gehen Sie mit dem Druck um, dass die gute Saison in den Playoffs nichts mehr wert ist?

Wir spüren keinen Druck, sondern Vorfreude. Ab jetzt ist jedes Spiel wie ein Endspiel, und es ist auch möglich, dass wir mal verlieren. Wir sind in den letzten beiden Jahren demütig geworden und wissen, dass eine gute Hauptrunde nichts bedeutet. Die Playoffs können schnell vorbei sein. Wenn man das akzeptiert, ist das eher befreiend. Wir haben in den letzten Wochen gut gearbeitet, wollen weiter mutig auftreten und jedes Spiel genießen.

Anzeige Anzeige

Als Trainer haben Sie nur bedingt Einfluss auf das Geschehen auf dem Spielfeld, auch wenn Sie an der Seitenlinie immer mitfiebern…

Am Ende treffen die Spielerinnen auf dem Feld die Entscheidung. Mein Job ist es, sie so gut wie möglich vorzubereiten und im Spiel an die Dinge zu erinnern, die zum Erfolg führen. Wenn wir weiter mutig spielen und unseren Weg gehen, ist das alles schon sehr positiv zu sehen. Während der Spiele habe ich großes Vertrauen in die Mädels.

Es ist der dritte Anlauf auf die Bundesliga, nachdem Sie zweimal in Folge in den Playoffs gescheitert sind. Was spricht in diesem Jahr für Ihr Team?

Erst mal, dass Wolfenbüttel nicht mehr als Gegner dabei ist. Immerhin haben waren von elf Spielen, die wir in den letzten zwei Saisons verloren haben, sechs gegen dieses Team verloren. Man könnte somit behaupten, dass sie uns nicht gelegen haben.

Und darüber hinaus?



Wir sind gut vorbereitet, und die Atmosphäre im Team stimmt. Jede kämpft für die andere und wenn wir konzentriert agieren, dann spielen wir einen verdammt guten Basketball bisher. Vielleicht können wir ein bisschen vom Aufstieg träumen, aber wir müssen auch realistisch bleiben. Wir wollen junge, deutsche Spielerinnen entwickeln, die in dieser Saison wieder einen Schritt nach vorn gemacht haben. Wir haben aber nicht die finanziellen Mittel wie Halle und die Bergischen Löwen, die zurecht in der Favoritenrolle sind. Wir haben super viel Leidenschaft, Teamgeist und eine tiefe interne Geschlossenheit, die wir in die Waagschale legen werden.

Mit der verletzten Milica Milosev müssen Sie seit Mitte Januar eine Topscorerin ersetzen…

Wir fahren eine andere Rotation. Für die Anpassung haben wir etwas Zeit benötigt, aber jetzt ist das kein Thema mehr. Wir werden von Woche zu Woche besser. Auch im Training steigt die Qualität. Alle haben verstanden: Je besser wir im Training arbeiten, umso entspannter können wir in die Spiele gehen.

Zur Person Mario Zurkowski ...wird am 28. März 1988 in Gelsenkirchen geboren. Seine aktive Basketballkarriere führt ihn mit 19 Jahren bis in die Oberliga. Schon früh packt ihn der Reiz, als Trainer zu arbeiten. Beim BSV Wulfen wird er mit 23 Jahren Co-Trainer in der Pro B. Von dort wechselt er zum Herner TC in die Nachwuchsarbeit. Als Trainer führt er die U 17 des HTC 2015 zum Deutschen Meistertitel. Seit 2016 trainiert der A-Lizenz-Inhaber die Panthers. Im Hauptberuf arbeitet der bekennende Schalke-Fan als Marketing- und Vertriebsleiter für ein Logistik-Software-Unternehmen in Dortmund.

Am kommenden Wochenende steht erst mal das Final-Four-Turnier im Pokal an. Im Halbfinale treffen Sie auf Freiburg, den Fünften der Bundesliga. Ihr Team ist krasser Außenseiter…



Das ist definitiv so, aber wir freuen uns auf das Event. Es ist für uns eine Ehre, ein Teil davon zu sein und ich glaube, es wird unseren Gegnern keinen Spaß machen, gegen uns zu spielen. Wir werden in den Spielen eine ganze Menge lernen können. Eine bessere Vorbereitung auf die Playoffs gibt es also gar nicht.

Ist es ein Nachteil, dass sich Rotenburg/Scheeßel vor den Playoffs ausruhen kann, während Sie im Pokal gefordert sind?

Das kann man schwer beantworten. Rotenburg kann sich eine Woche länger vorbereiten. Dafür sind wir durch den Pokal im Spielrhythmus. Jeder muss mit den Bedingungen umgehen, die bei ihm vorliegen.

Zum Saisonende läuft Ihr Vertrag aus. Machen Sie Ihren Verbleib in Osnabrück vom Ausgang der Saison und vom Aufstieg abhängig?

Nein, das ist voneinander unabhängig. Wir sind seit längerer Zeit in guten Gesprächen über die zukünftige Zusammenarbeit.