Osnabrück. Die ersten 70 Plätze sind belegt, die Fans der Girolive-Panthers fiebern dem Playoff-Halbfinale in der 2. Basketball-Bundesliga gegen die Avides Hurricanes Rotenburg/Scheeßel entgegen.

Am Sonntag, 31. März (16 Uhr), steigt in Osnabrück das erste Halbfinale gegen die Hurricanes. 40 Karten für die Partie gingen schon beim letzten Hauptrunden-Heimspiel am vergangenen Sonntag über den Tresen. Zusammen mit den rund 30 verkauften Dauerkarten, die auch in den Playoffs gültig sind, sind knapp 70 der maximal 800 Plätze in der OSC-Halle vergeben.

Vorverkauf beim OSC und in der Joe-Enochs-Sportsbar

Seit Montag läuft der Vorverkauf auch im OSC-Fitnessstudio „Aktivital“ sowie in der Joe-Enochs-Sportsbar. Erwachsene zahlen wie in der Hauptrunde 6 Euro auf der Tribüne und 10 Euro im Innenraum (1 Euro Rabatt für Girolive-Kunden und L&T-Clubmitglieder). Für Schüler, Studenten und Rentner kostet der Eintritt 4 Euro. VIP-Tickets sind für 40 Euro erhältlich, aber genau wie die Plätze im Innenraum sehr begrenzt verfügbar. Zum zweiten Halbfinale in Scheeßel will der OSC einen Fanbus organisieren.