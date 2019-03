Osnabrück. Die Girolive-Panthers stehen vor einem echten Härtetest, die Fans dürfen sich auf ein ebenso stimmungsvolles wie umkämpftes Niedersachsenduell freuen: Im Playoff-Halbfinale der 2. Basketball-Bundesliga treffen die OSC-Frauen auf Rotenburg/Scheeßel.

Das Datum des ersten Heimspiels stand schon lange fest, die ersten Eintrittskarten wurden schon beim Heimspiel am Sonntag verkauft – nur der Gegner fehlte noch, und diese Frage klärte sich erst nach einer Hängepartie.

Nach einer Hängepartie heißt der Gegner: Rotenburg/Scheeßel

Der Liveticker aus Scheeßel hatte schon einen Sieg der Avides Hurricanes vermeldet und Hallensprecher Carsten Thye die Botschaft an die Fans weitergegeben, als die Technik für eine Überraschung sorgte: Die Halle Lions hatten sich mit einem Dreier in die Verlängerung gerettet und die Entscheidung verzögert. In der Zusatzzeit behielt dann tatsächlich Rotenburg die Oberhand und sicherte sich Platz vier im Fernduell mit Bad Homburg. Die Hurricanes sind nun am 31. März (16 Uhr) zum ersten Halbfinale in Osnabrück und am Freitag, 5. April, Gastgeber des zweiten Spiels. Sollte ein drittes Duell erforderlich sein, damit ein Team die nötigen zwei Siege für den Einzug ins Finale holt, steigt es am 7. April in Osnabrück.

Knopp: Die Hurricanes sind schlagbar

„Wir haben schon gegen Rotenburg verloren. Bad Homburg wäre vielleicht einen Tick leichter gewesen“, sagte Melina Knopp mit Blick auf die Niederlage bei den Hurricanes Mitte Februar. Die Panthers-Kapitänin haderte aber nicht mit dem Gegner. „Für die Fans und uns ist es top. Rotenburg ist nicht ganz so weit weg, und die Hurricanes sind auch schlagbar“, befand sie.

Strozyk: Das hat alles gut funktioniert

Das eigene letzte Spiel in der Hauptrunde war eine klare Angelegenheit. Vor offiziell rund 500 Zuschauern schickten die Panthers den Tabellenvorletzten Alba Berlin mit 94:64 nach Hause. Eine dreistellige Ausbeute wäre möglich gewesen, und in einem bedeutenden Spiel hätten die OSC-Frauen sicherlich mehr Ehrgeiz an den Tag gelegt. Auch wenn nicht alles gelang, herrschte Zufriedenheit beim Spitzenreiter. Distanzschützin Sarah Olson versenkte fünf Dreier, Brianna Rollerson hatte ihr Double-double schon im dritten Viertel sicher (15 Punkte, 13 Rebounds) und mit Esther Borchers trug sich auch die letzte Spielerin in der Schlussminute noch mit Punkten in die Statistik ein. „Wir haben die Spielzeit gut verteilt. Wir wollten einen guten Rhythmus bekommen, aber auch noch einiges ausprobieten. Das hat alles gut funktioniert“, befand Spielmacherin Jenny Strozyk.

Zurkowski: Wir können mehr als zufrieden sein

Dass Albas Victoria Poros den Panthers noch Verbesserungspotenzial in der Abwehr aufzeigte, konnte auch Trainer Mario Zurkowski gut verschmerzen. „Bei einer klaren Führung die Konzentration hoch zu halten, ist nicht so leicht. Wir sind aber permanent positiv geblieben und haben und als Team präsentiert. Wir hatten heute alle Spaß. Wir können mit der Hauptrunde und dem Abschluss sehr zufrieden sein. Mit nur zwei Niederlagen haben wir die Hauptrunde besser abgeschlossen, als ich erwartet habe. Es war, glaube ich, die beste Saison, die der OSC gespielt hat.“