Osnabrück. Am letzten Spieltag der Hauptrunde haben die Girolive-Panthers in der 2. Basketball-Bundesliga einen ungefährdeten 94:64-Pflichtsieg gegen Alba Berlin gefeiert.

Die Panthers verteidigten aufmerksam und stellten den Vorletzten aus Berlin damit vor Probleme. Alba nahm zu Beginn einige schlecht vorbereitete Würfe, die ihr Ziel verfehlten. Auch die Panthers trafen nicht alles, nahmen aber nach kurzer Anlaufphase Fahrt auf: Die beiden Dreier von Sarah Olson und Melina Knopp bedeuteten eine 14:5-Führung (5. Minute). Die schmolz noch mal auf vier Zähler (16:12), weil bei den Gästen vor allem Victoria Poros (acht Punkte, zwei Dreier im ersten Viertel) einen starken Tag hatte. Aber die OSC-Frauen eroberten sich Bälle, griffen sich die Abpraller, hatten dadurch den besseren Lauf und setzten sich wieder ab. Die 30:16-Führung nach dem ersten Viertel war letztlich ungefährdet.

Panthers verteilen Punkte auf vielen Schultern

Während die personellen Wechsel beim OSC im ersten Viertel noch keinen negativen Effekt gezeigt hatten, stockte das Panthers-Spiel zu Beginn des zweiten Abschnitts spürbarer. Drei Angriffe in Folge endeten mit Ballverlusten. Trainer Mario Zurkowski reagierte und schickte wieder seine Stammformation aufs Feld. Kapitänin Melina Knopp ging mit großem Einsatz voran. Die Dominanz bei den abprallenden Bällen (27:11 Rebounds zur Pause) sicherte dem OSC das Momentum. Mal trafen sie von außen, mal spielten sie die Würfe in Korbnähe heraus: Offensiv verteilten die Panthers die Punkte auf viele Schultern, aber auch Alba punktete regelmäßig. So baute der Tabellenführer seinen Vorsprung nicht mehr ganz so deutlich aus, auch weil die Freiwurfquote nicht so stark war wie in den meisten Spielen zuvor (10 von 16; 63 Prozent). Rowie Jongelings Alley-oop war zumindest ein ansehnlicher Schlusspunkt des Viertels, das 51:31 war ein beruhigendes Polster. Bis zur Pause hatten außer Nachwuchsspielerin Frieda Bühner alle Panthers Einsatzzeit bekommen.

Alba hält sich mit Dreiern im Spiel

Nach dem Seitenwechsel bekam Alba zu viel Platz unterm Panthers-Korb (51:35; 21. Minute). Der OSC erhöhte umgehend Abwehrdruck und Angriffstempo. Als Olsons fünfter Dreier in den Korb fiel (63:39) schien die Partie immer einseitiger zu werden, aber Alba gab noch nicht auf, verkürzte auch dank drei Dreiern in kurzer Zeit (67:51/27.). Die Gäste spielten frei auf, der OSC behielt die Partie aber auch mit einem energiesparenden Auftritt und durchwachsener Wurfausbeute jederzeit unter Kontrolle. Dazu trug bei, dass die Rebounds weiter bei den Panthers landeten: Brianna Rollerson hatte schon im Laufe des dritten Viertels ihr Double-double sicher (15 Punkte, zwölf Rebounds). Mit 71:52 ging es in den Schlussabschnitt.

Alle Panthers-Spielerinnen punkten

Der OSC startete mit vier Punkten von Kata Takács, die Victoria Poros mit einem Dreier eiskalt konterte. Bei den Panthers bekamen weiterhin Spielerinnen aus der zweiten Reihe viel Einsatzzeit. Die nutzte vor allem Takács mit weiteren Punkten, aber auch Annemarie Potratz' Sololauf zum 77:57 war sehenswert. Am Ende schraubte der Spitzenreiter auch dank Berliner Fehlwürfen das Resultat noch in die Höhe. Esther Borchers trug sich mit einem Dreier in die Statistik ein, so dass alle Spielerinnen punkteten. Mit der Schlusssirene senkte sich auch Julia Dzekos Dreier noch in den Ring zum 94:64-Endstand.