Treffsicher im Hinspiel: Kapitänin Melina Knopp. Archivfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Die Girolive-Panthers können in der 2. Basketball-Bundesliga ein letztes Mal frei aufspielen, bevor die entscheidende Saisonphase beginnt. Am Sonntag (16.30 Uhr) ist der Vorletzte Alba Berlin in der OSC-Halle zu Gast. „Wir nehmen das Spiel ernst wie jedes andere auch“, sagt Panthers-Trainer Mario Zurkowski.