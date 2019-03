Osnabrück. Ein echtes Fußballfest sollte das Kreisliga-Derby zwischen TuS Hilter und TuS Borgloh werden. Die Veranstalter stellten ein Rahmenprogramm auf die Beine, das allerdings Regen, Schnee und Sturm zum Opfer fiel.

Nicht direkt am Spielfeldrand, aber dafür warm und trocken verfolgten die beiden Borgloher Moritz Rosemann und Moritz Schlüter in ihrem weißen Opel das Ortsduell Hilter gegen Borgloh. „Es ist einfach zu kalt, wir sind wieder nach dem Anpfiff ins Auto gegangen“, sagte Rosemann. Auf das tiefer liegende Spielfeld hinter einem Zaun hatten die 18-Jährigen und die Zuschauer in den sechs weiteren Autos auf dem Parkplatz einen guten Blick.

Bessere Sicht hatten die knapp 300 Zuschauer, die sich auf der gegenüberliegenden Feldseite einfanden und das Spiel bei Dauerregen und starkem Wind verfolgten. Dicht gedrängt standen sie auf der Tribüne oder unter Regenschirmen. „Das Spiel ist extrem wichtig für uns “, stellte Borgloh-Fan Michael Böhne klar „und da ist das Wetter auch keine Ausrede.“

Die Veranstalter vom TuS Hilter ließen sich ebenfalls nicht vom Unwetter beeindrucken, hatten sie doch im Vorfeld mit einem bunten Rahmenprogramm für das Derby geworben. So begleiteten Einlaufkinder die Spieler, Plakate zierten den Spielfeldrand und sogar eine geplante Pyro-Show präsentierte der Verein vor Anpfiff.

Veranstalter lassen sich nicht entmutigen

Beide Mannschaften kamen zunächst schwer ins Spiel. Trotz einiger guter Möglichkeiten auf Hilteraner Seite, nutzte Moritz Niemeyer die erste Chance des TuS Borgloh in der 32. Minute eiskalt zur 1:0-Führung. Der Regensturm nahm zunehmend Einfluss auf das Spiel, sodass mancher Pass verwehte und hohe Bälle die Richtung änderten. Nach 45 Minuten im Dauerregen nahm Borgloh die Führung mit in die Pause.

Um die Fans auch in der Halbzeit zu unterhalten hatten die „Young Devil Supporter“ ein Programm geplant, das im Regensturm buchstäblich unterging: Das Zelt, unter dem Musikanlage und Mikrofon hielt dem Wind nicht stand, das Halbzeitspiel, bei dem Ball so nah wie möglich an die Mittellinie geschossen werden sollte, klappte erst im vierten Anlauf – der starke Wind verwehte die Bälle.

Ähnlich erging es den Spielern, die wenig später wieder auf dem Platz standen. Hilter riskierte zwar mehr, doch in der 74. Minute erzielte Niemeyer sein zweites Tor für Borgloh. Nur Minuten später brachte das Tor von Noah Degenhardt die Entscheidung, 3:0 für Borgloh. Hilter gab aber nicht auf und kämpfte weiter, doch auch der Ehrentreffer wollte ihnen nicht gelingen. „Verlieren tut immer weh, aber ganz besonders gegen Borgloh“, sagte Hilter-Fan Annkathrin Borogski. Die Fans der „Grünen“ sangen „Gegen Borgloh kann man mal verlieren“, aus den Hilter Reihen war vereinzelt ein Raunen zu hören: „So ganz Unrecht haben sie nicht.“