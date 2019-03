Kampfsportler Schütze in gleich drei Disziplinen weltklasse CC-Editor öffnen

Präzision, Konzentration und Distanzgefühl sind im Training von Marlon Schütze (links) mit Oliver Schawe gefragt. Foto: Helmut Kemme

Wallenhorst. Mit einer Eiscreme-Waffel in der Hand begann vor rund elf Jahren die Begeisterung des nun 16-jährigen Marlon Schütze für den Kampfsport. Was als Zuschauer vor der Scheibe der Kampfschule Schawe – damals noch im Wallenhorster Ortskern – anfing, fand am vergangenen Wochenende einen weiteren Höhepunkt.