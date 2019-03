Bramsche. Die Basketballer der TuS Ademax Red Devils Bramsche stehen kurz vor dem Aufstieg. Mit einem Sieg am Samstag (19.15 Uhr) gegen den Tabellenletzten TK Hannover kann der Club die Meisterschaft in der 2. Regionalliga perfekt machen. Es wäre ein Titel mit langer Anlaufzeit für den ehemaligen Erstligisten. Manager Gunnar Elsemann ist den holprigen Weg mitgegangen.

Die Zeiten, als der TuS um Coach Burkhard Brämer und Publikumsliebling Greg Wendt in der Bundesliga spielte, liegen schon mehr als 25 Jahre zurück, sind aber immer noch präsent in Bramsche. „Wir haben einige Fans, die damals schon dabei waren und es jetzt auch wieder sind“, sagt Gunnar Elsemann. Der 2. Vorsitzende der Abteilung, Teammanager und im besten Sinne „Mädchen für alles“ kommt aus Osnabrück, ist aber seit 15 Jahren mit dem Bramscher Basketballvirus infiziert.

Als Elsemann zum TuS kam, gab es keine Spieler für die erste Mannschaft, die in der Oberliga gemeldet war. Gemeinsam mit Trainer Ingo Twiehaus (heute BBC Osnabrück) wurde ein Team aufgebaut, das direkt Dritter wurde und ein Jahr später aufstieg. 2010 gab es dann den letztmaligen Gang in die 1. Regionalliga, wo nach zwei Jahren aber der freiwillige Rückzug erfolgte „Der finanzielle Aufwand wurde zu hoch, und wir wollten auf die eigene Jugend setzen“, erklärt Elsemann.

Aufstieg zweimal knapp verpasst

Das gelang mit Trainer Reiner Frontzek und Leistungsträger Dirk Rhinehart. Die Red Devils spielten Jahr für Jahr oben mit, schafften aber nie den Aufstieg. Besonders knapp war es 2016 und 2018 (mit Trainer Dennis Wesselkamp), als das entscheidende Spiel gegen die direkten Konkurrenten am letzten Spieltag in eigener Halle jeweils verloren ging.

Elsemann hatte in der Zwischenzeit seine Frau in Bramsche kennengelernt und war sesshaft geworden. Trotz der Enttäuschungen und knapp verpassten Chancen blieb er realistisch: „Beide Male waren wir einfach noch nicht so weit.“ Einige Spieler verließen den Verein, mit dem neuen Coach Roland Senger und den ausländischen Profis Aleksandar Cuic und Cameron Coleman wurde eine Mannschaft aufgebaut, die das große Ziel erreichen kann.

800 Zuschauer erwartet

Die Begeisterung ist groß: „1000 Zuschauer werden es vielleicht noch nicht, aber mit 800 rechnen wir schon“, sagt Elsemann vor dem Duell mit Schlusslicht Hannover. Schon die ganze Saison über haben die Bramscher den mit Abstand höchsten Zuschauerschnitt der Liga. Sollte es mit dem Aufstieg dann wie erwartet klappen, sollen weite Teile der Mannschaft gehalten werden, die Organisation insgesamt aber auf breitere Füße gestellt werden. Das Ende der Entwicklung muss damit aber noch nicht erreicht sein. Oder wie es Elsemann ausdrückt: „Bramsche ist ein Riese, der nur wachgeküsst werden muss.“