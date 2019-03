Osnabrück. In der Hauptrunde der 2. Basketball-Bundesliga sind noch zwei Spiele zu absolvieren und der Gegner steht noch nicht fest. Trotzdem haben die Girolive-Panthers seit dem Wochenende bereits ein bisschen mehr Gewissheit in Sachen Playoff-Spielplan.

Durch den 65:61-Sieg gegen die Halle Lions sind die OSC-Frauen nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Sie haben damit Heimrecht in den Playoffs.

Freitags auswärts, mögliches drittes Spiel am 7. April

Ihr erstes Playoff-Halbfinale bestreiten die Panthers am Sonntag, 31. März, um 16 Uhr zuhause. Während es für das Auftaktspiel im Rahmenspielplan noch eine Wahlmöglichkeit (Samstag/Sonntag) gab, sind die weiteren Spiele schon festgelegt. Am Freitag, 5. April, steigt auswärts das zweite Spiel der Halbfinalserie. Sollte noch ein drittes Spiel notwendig werden, wird es erneut an einem Sonntag (7. April) in Osnabrück ausgetragen. Der Vorverkauf wird womöglich schon beim letzten Hauptrunden-Heimspiel gegen Alba Berlin (17. März) beginnen, wie OSC_Geschäftsführer Hendrik Witte auf Anfrage erklärte.

Aufstiegsentscheidung fällt am Osterwochenende

Das Team, das zuerst zwei Siege verbucht, erreicht die Finalrunde, in der es um den Aufstieg in die Bundesliga geht. Auch für diese Runde gibt es bereits Termine: Das erste Finalspiel ist für den 13./14. April vorgesehen, wobei die Panthers bei einem Heimspiel wieder den gewohnten Termin am Sonntag bevorzugen würden. Das zweite Finale würde am Ostersamstag (20. April, 16 Uhr) auswärts stattfinden. Ein mögliches drittes Finale würde am Ostermontag (22. April, 16 Uhr) in Osnabrück ausgetragen – vorausgesetzt der OSC erreicht diese Runde.

Bad Homburg oder Rotenburg/Scheeßel als Gegner?

Der Gegner für die Halbfinalserie wird noch gesucht. Die besten Aussichten auf Platz vier haben derzeit die Elangeni Falcons Bad Homburg, die am kommenden Wochenende die Panthers empfangen, bevor es zum Saisonabschluss zum Schlusslicht nach Mainz geht. Punktgleich, aber mit dem verlorenen direkten Vergleich lauern die Avides Hurricanes Rotenburg/Scheeßel auf Platz fünf, die die Hauptrunde mit Heimspielen gegen Grünberg und Halle beenden. Grünberg und Neuss haben nur noch theoretische Chancen auf eine Playoff-Teilnahme, wenn Bad Homburg und Rotenburg beide Spiele verlieren.

Löwen-Duell um Einzug ins Finale

Die zweite Halbfinalserie bestreiten die Bergischen Löwen und die Halle Lions, wobei das Heimrecht im Auftaktspiel aufgrund der offenen Tabellensituation noch nicht vergeben ist.